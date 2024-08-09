Baykar'ın Adıyaman'da İnşa Ettiği Deprem Konutları Teslim Edilmeye Başlandı - Son Dakika
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Baykar'ın Adıyaman'da İnşa Ettiği Deprem Konutları Teslim Edilmeye Başlandı

Baykar\'ın Adıyaman\'da İnşa Ettiği Deprem Konutları Teslim Edilmeye Başlandı

Baykar'ın Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa ettiği 1012 hanelik kalıcı deprem konutlarının ilkleri, Adıyaman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konut projelerinin sonuna yaklaşıldığını belirtti.

09.08.2024 20:32
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Baykar'ın Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa ettiği 1012 hanelik kalıcı deprem konutlarının ilkleri, Adıyaman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Baykar'dan yapılan açıklamada, konut seferberliği kapsamında Baykar'ın bağışladığı 3 şehirde toplam 1012 hanelik kalıcı konut projesinin hızla tamamlandığı belirtilerek, "349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Milletimizin yanındayız." ifadesine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık." ifadesini kullandı.

349 hanelik Adıyaman etabında tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladıklarını belirten Bayraktar, "Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın. Birlikte daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baykar'ın Adıyaman'da İnşa Ettiği Deprem Konutları Teslim Edilmeye Başlandı - Son Dakika

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