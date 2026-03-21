Baykar Lisesi Robot Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

21.03.2026 16:39
Iowa'daki robotik yarışmasında Baykar Fen Lisesi TULPAR takımı çeyrek finale çıkarak başarı kazandı.

ABD'nin Iowa eyaletinde düzenlenen uluslararası robotik yarışmasında mücadele eden Baykar Fen Lisesi öğrencileri, çeyrek finale kadar yükselerek önemli başarı kazandı.

16-18 Mart'ta gerçekleştirilen ve yaklaşık 150 takımın katıldığı "Create U.S. VEX Robotics Competition" kapsamında Türkiye ve Avrupa'dan tek takım olarak yer alan TULPAR robot takımı, çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi.

Baykar Fen Lisesi T3 Vakfı Temsilcisi Mahmut Sami Başarıcı, AA muhabirine, yarışmanın Çin, Kanada, Avustralya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeden takımların katıldığı küresel ölçekte bir organizasyon olduğunu belirtti.

Başarıcı, "Amerika'da katıldığımız ilk yarışma, hatta VEX robotlarıyla alakalı uluslararası katıldığımız ilk yarışma. İlk olmasına rağmen bu kadar ilerlemelerini takdirle ve sevinçle karşılıyoruz. Öğrencilerimiz sene başından beri çok fazla mesai harcadı." dedi.

Okul olarak öğrencilerin uluslararası robotik, girişimcilik ve teknoloji ekosistemlerinde aktif rol almasını önemsediklerini vurgulayan Başarıcı, bu tür organizasyonların gençlere önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Başarıcı ayrıca, öğrencilerin elde ettikleri deneyimin ardından motivasyonlarının arttığını ve farklı uluslararası yarışmalara katılmayı hedeflediklerini kaydetti.

Okul olarak öğrencilerin organize ettiği benzer yarışmalara ev sahipliği yapmayı da hedeflediklerini, bu kapsamda mayıs ayında "BFL Fest" adıyla bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını aktaran Başarıcı, etkinlikte robotik yarışmaların yanı sıra hackathon ve ideathon gibi farklı alanlarda organizasyonların gerçekleştirileceğini bildirdi.

Takım kaptanı Talha Yüksel Sayım da yarışmanın her yıl değişen bir tema etrafında şekillendiğini, bu yıl sahadaki topların farklı skorlama alanlarına yerleştirilmesi üzerine kurulu bir sistem geliştirdiklerini anlattı.

Yarışmaya hazırlık sürecinde yoğun çalışma temposu geçirdiklerini dile getiren Yüksel, "Bu sene verilen temaya uygun en efektif robotu yapmak için gecemize gündüzümüze kattık. Yeri geldi atölyede sabahladığımız, gece 05.00'lerde çıktığımız oldu. Bazen hiç çıkmadığımız da oldu, orada iki günümüzü geçirdiğimiz de oldu." diye konuştu.

ABD'de ülkesini temsil etmenin kendileri için büyük gurur olduğunu ifade eden Yüksel, yarışmada Türk bayrağıyla sahaya çıkmanın, diğer takımlarla etkileşim kurmanın ve uluslararası ortamda yer almanın kendileri açısından önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.

Yüksel, çeyrek final elemelerine rağmen elde ettikleri deneyimin en büyük kazanım olduğunu vurgulayarak, "Biz buraya geldik, çeyrek finallere kadar çıktık. Sonrasında elendik. Belki başka herhangi bir ödül alamadık. Ama asla başarısızlık demek değil. Bizim buradan kazandığımız en büyük ödül şu olmalı. Buradaki deneyimimiz. Bir ödül kazanılabilir fakat bir deneyimi kazanmak hepsinden daha zordur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

