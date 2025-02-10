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Baykara Kardeşler Yargılanıyor

El Kaide üyesi Ahmet ve Yusuf Baykara'nın yargılama süreci başladı; ağırlaşmış müebbet hapis isteniyor.

10.02.2025 14:47
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üsleri ile konvoyuna yönelik terör saldırısı yaptığı belirlenen ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Afrika'da operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara ile Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği Adana'daki ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, haklarında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sanıklar Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tanık A.Ö. ile avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Beyanı alınan A.Ö, sanıklardan Yusuf Baykara ile Suriye'de tanıştığını iddia ederek, şunları anlattı:

"Örgüt içinde kendisine kod adı verildiğini biliyorum. 2016'da El Kaide'ye katıldığımda Yusuf Baykara bana silah eğitimi veren kişidir. Bu 45 günlük eğitim kapsamında hafiften ağır silahlara kadar 6-7 çeşit silah eğitimi aldım. Her eğitimin hocası farklıydı. Yusuf Baykara bana AK-47 kullanımı eğitimi verdi."

Yusuf Baykara ise iddiaların doğru olmadığını ve tanığı tanımadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce verdiğim beyanlarım geçerli değildir. Suriye'ye insani yardım amaçlı gitmiştim. Herhangi bir terör örgütüne katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Ahmet Baykara da terör örgütü El Kaide yapılanmasında yer almadığını savunarak, "Eylem ve saldırı planı yapmadım. Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunmak için gitmiştim. Daha önceki ifadelerim geçerli değildir. Yusuf Baykara'nın da örgütsel faaliyetlere katılmadığını biliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

MİT'in Afrika ve Adana'daki operasyonu

MİT Başkanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye İdlib'te bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti.

TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan terörist Ahmet Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı.

Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

İşlemleri tamamlanan Ahmet ve Yusuf Baykara, 17 Ekim 2024'te tutuklanmış, sanıklar hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baykara Kardeşler Yargılanıyor - Son Dakika

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