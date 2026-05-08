Baykara Sanat Galerisi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baykara Sanat Galerisi Açılıyor

08.05.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya'da açılan Baykara Sanat Galerisi, önemli eserlerle sanatseverleri buluşturuyor.

(ANKARA) - Üç kuşaklık sanat birikimini bugünün diliyle yeniden yorumlamayı hedefleyen Baykara Sanat Galerisi, bugün Çankaya'da kapılarını sanatseverlere açıyor. Galeride Komet, Devrim Erbil, Fikret Otyam, Eşref Üren ve Ahmet Yeşil'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçının eserleri yer alacak.

Klasik, modern ve seçili antika eserlerle koleksiyonerlere hizmet vermeyi amaçlayan Baykara Sanat Galerisi, bugün Çankaya'da açılıyor.

Galeride Türk modern resim sanatının önemli isimlerinden Komet ve Devrim Erbil'in yanı sıra Cumhuriyet dönemi sanatçılarından Eşref Üren, Anadolu'nun renklerini tuvale taşıyan Fikret Otyam ve Ahmet Yeşil gibi birçok sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Komet'in Paris dönemine ait özel bir eserinin de yer alacağı galeride, Avusturya kökenli ressam Karl Kaufmann'ın çalışmaları da sergilenecek.

SOKAK HAYVANLARI YARARINA MÜZAYEDE

Baykara Sanat Galerisi'nin açılış gününde kısa bir canlı müzayede de düzenlenecek. Müzayedede satışa sunulacak bir eser, sokak hayvanları yararına alıcıyla buluşacak.

Galeri, çağdaş sanat ile müzayede kültürünü aynı çatı altında buluşturmayı, geçmişin izlerini bugünün estetik diliyle yeniden yorumlamayı hedefliyor.

Resimlerin yanı sıra antika objelere de yer verilecek galeride, üç kuşağın sanat birikimi modern bir yaklaşımla sanatseverlere sunulacak.

Açılışta yapılacak müzayedede vurulacak ilk tokmak, galerinin sanat yolculuğunun başlangıcını simgeleyecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baykara Sanat Galerisi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
Bu nasıl gelenek Videoyu izleyenler ikiye bölündü Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
08:28
Ankara Valiliği’nden vatandaşlara uyarı Duyunca panik yapmayın
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
06:22
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 09:37:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Baykara Sanat Galerisi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.