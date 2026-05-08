Baykara Sanat Galerisi Açılıyor

(ANKARA) - Üç kuşaklık sanat birikimini bugünün diliyle yeniden yorumlamayı hedefleyen Baykara Sanat Galerisi, bugün Çankaya'da kapılarını sanatseverlere açıyor. Galeride Komet, Devrim Erbil, Fikret Otyam, Eşref Üren ve Ahmet Yeşil'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçının eserleri yer alacak.

Galeride Türk modern resim sanatının önemli isimlerinden Komet ve Devrim Erbil'in yanı sıra Cumhuriyet dönemi sanatçılarından Eşref Üren, Anadolu'nun renklerini tuvale taşıyan Fikret Otyam ve Ahmet Yeşil gibi birçok sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Komet'in Paris dönemine ait özel bir eserinin de yer alacağı galeride, Avusturya kökenli ressam Karl Kaufmann'ın çalışmaları da sergilenecek.

SOKAK HAYVANLARI YARARINA MÜZAYEDE

Baykara Sanat Galerisi'nin açılış gününde kısa bir canlı müzayede de düzenlenecek. Müzayedede satışa sunulacak bir eser, sokak hayvanları yararına alıcıyla buluşacak.

Galeri, çağdaş sanat ile müzayede kültürünü aynı çatı altında buluşturmayı, geçmişin izlerini bugünün estetik diliyle yeniden yorumlamayı hedefliyor.

Resimlerin yanı sıra antika objelere de yer verilecek galeride, üç kuşağın sanat birikimi modern bir yaklaşımla sanatseverlere sunulacak.

Açılışta yapılacak müzayedede vurulacak ilk tokmak, galerinin sanat yolculuğunun başlangıcını simgeleyecek.