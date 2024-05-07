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(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, saha çalışmalarına başladı. Osmangazi ve Emek Mahalleleri'ni ziyaret ederek vatandaş ile esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Önal, "Bayraklı'nın tüm mahallelerini sokak sokak gezip vatandaşlarımızın sesine kulak vereceğiz. Her mahallemize adil ve eşit hizmet götüreceğiz" dedi.

Saha çalışmalarına hız veren Başkan Önal, Osmangazi ve Emek Mahalleleri'nde esnaf ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi. İlk olarak Osmangazi Mahalle Muhtarı Muharem Taştan'ı ziyaret eden Başkan Önal, Muhtar Taştan ile esnaf turu yaptı. Önal'ın bir sonraki durağı ise Emek Mahallesi oldu. Muhtar Habib Obay ile sokak sokak gezen Önal, şikayet ve önerileri dinledi, kısa vadede imkanlar dahilinde yapılabilecek temel işlerle ilgili kalıcı çözümler üreteceklerini söyledi.

Bayraklı'nın her mahallesine eşit hizmet götürmek için vatandaşlarla her zaman iç içe olacaklarını dile getiren Önal, şöyle konuştu:

"Bayraklı'nın tüm mahallelerini sokak sokak gezip sorunlarını yerinde görüp çalışmalarımızı bu yönde ilerleteceğiz. Mahalle sakinlerimizi ve esnafımızı dinleyip onların istek ve taleplerini dikkate alacağız. Bu kapsamda Osmangazi ve Emek Mahalleleri'mizin sakinleri ve esnafımızla bir araya geldik. Sohbet edip, talep ve önerilerini aldık. Çalışmalarımızı yaparken vatandaşlarımızın sesine kulak vereceğiz. Bayraklı'nın her noktası bizim için değerli. Her mahallemize adil ve eşit hizmet götüreceğiz."