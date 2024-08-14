Bayraklı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinden 10 Bin 623 Kişi Faydalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinden 10 Bin 623 Kişi Faydalandı

Bayraklı Belediyesi'nin ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden son 7 ayda 10 bin 623 kişi ücretsiz hizmet aldı. Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçe sakinlerinin sağlığının önemli olduğunu belirtti.

14.08.2024 12:13  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi'nin ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden, son 7 ayda 10 bin 623 kişi faydalandı. Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçe sakinlerimizin sağlığı, huzuru ve mutluluğu her şeye değer" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı diş klinikleri, Adalet, 75. Yıl, Gümüşpala, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce ve Nafiz Gürman mahallelerinde faaliyet gösteriyor. Randevu sistemiyle hizmet veren poliklinikler, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Ayrıca çocuklara diş fırçalama çizelgesi ve cesaret belgesi gibi küçük hediyelerle minik hastaların ağız ve diş sağlığını korumaya teşvik edilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda polikliniklerde son 7 ayda 10 bin 623 vatandaşa ücretsiz hizmet verildi. 6 bin 975 kişinin diş muayenesini gerçekleştiren hekimler, bin 863 kişiye dolgu, 752 kişiye diş temizliği ve bin 223 kişiye de diş çekimi işlemi yaptı. Polikliniklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilk muayene için sağlık evlerine başvurabiliyor.

Belediye Başkanı İrfan Önal, " İzmir'de ücretsiz sağlık hizmetleri sunarak ilçe sakinlerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Toplum sağlığını önemsiyoruz ve bu konuda verdiğimiz hizmetlerle üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sağlık hizmetine erişimde sıkıntı yaşayan tüm ilçe sakinlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Diş Sağlığı, İrfan Önal, Bayraklı, İzmir, İzmir, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinden 10 Bin 623 Kişi Faydalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:34:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinden 10 Bin 623 Kişi Faydalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement