Bayraklı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinden 10 Bin 623 Kişi Faydalandı

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi'nin ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden, son 7 ayda 10 bin 623 kişi faydalandı. Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçe sakinlerimizin sağlığı, huzuru ve mutluluğu her şeye değer" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı diş klinikleri, Adalet, 75. Yıl, Gümüşpala, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce ve Nafiz Gürman mahallelerinde faaliyet gösteriyor. Randevu sistemiyle hizmet veren poliklinikler, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Ayrıca çocuklara diş fırçalama çizelgesi ve cesaret belgesi gibi küçük hediyelerle minik hastaların ağız ve diş sağlığını korumaya teşvik edilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda polikliniklerde son 7 ayda 10 bin 623 vatandaşa ücretsiz hizmet verildi. 6 bin 975 kişinin diş muayenesini gerçekleştiren hekimler, bin 863 kişiye dolgu, 752 kişiye diş temizliği ve bin 223 kişiye de diş çekimi işlemi yaptı. Polikliniklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilk muayene için sağlık evlerine başvurabiliyor.

Belediye Başkanı İrfan Önal, " İzmir'de ücretsiz sağlık hizmetleri sunarak ilçe sakinlerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Toplum sağlığını önemsiyoruz ve bu konuda verdiğimiz hizmetlerle üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sağlık hizmetine erişimde sıkıntı yaşayan tüm ilçe sakinlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.