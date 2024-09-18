Bayraklı Belediyesi Bitkisel Atık Yağ Denetimlerini Hızlandırdı

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, özellikle gıda sektöründe yoğun bitkisel yağ kullanımı olan işletmelere yönelik denetimlerini hızlandırdı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geleceğe sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bitkisel atık yağlarla mücadele kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, özellikle gıda sektöründe yoğun bitkisel yağ kullanımı olan işletmelere yönelik rutin denetimlerine hız kazandırarak, atık yağların yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf edilip edilmediğini kontrol etti.

Bayraklı Belediyesi, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bitkisel atık yağlarla mücadele kapsamında denetimlerine hız verdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin atık yağları mevzuata uygun şekilde ayrıştırıp, lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderip göndermediğini inceledi. Ayrıca, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla işletmelere çevre lisanslı firmalarla iş birliği yapmaları yönünde bilgilendirmelerde bulunuldu. Kurallara uymayan işletmelere ise cezai yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

"Yarınlara temiz bir çevre bırakacağız"

Başkan Önal, bitkisel atık yağların çevreye ve halk sağlığına verebileceği zararların önüne geçmek içi çalışma yürüttüklerini belirterek, "Yarınlara güzel bir Bayraklı, sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz" dedi.