Bayraklı Belediyesi, Çocukları Portatif Havuzda Ağırladı

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, 20 çocuğu Postacılar Mahallesi'ndeki portatif havuzda ağırladı. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Bu tür etkinliklerle onların yüzündeki tebessüm olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce havuza girmeyen 6-12 yaş arasındaki 20 çocuk, havuzla tanıştı. Spor İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, uzman eğitmenler eşliğinde suya ilk adımlarını atan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Eğitmenler, çocukların suya olan korkularını yenmelerine yardımcı olurken, yüzme tekniklerini de öğretti. Etkinlik sonunda çocuklara yiyecekler ikram edildi.

"Daha fazla çocuğumuzu mutlu etmek istiyoruz"

Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizde hiç havuza girmemiş 20 çocuğumuzu, Postacılar Mahalle'mizdeki portatif havuzda ağırladık. Bu tür faaliyetlerle daha fazla çocuğumuza ulaşmak istiyoruz, daha fazla çocuğumuzu mutlu etmek ve yüzmeyi öğretmek istiyoruz. Bu kapsamda temel yüzme eğitimi verdiğimiz çocuklarımızı havuzla buluşturduk, yüzme tekniklerini öğrenmelerini sağladık. Bayraklı Belediyesi olarak, bu tür projelerle çocuklarımızın mutluluğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.