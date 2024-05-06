Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği'nde Kültür ve Sanata Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği'nde Kültür ve Sanata Destek Veriyor

Bayraklı Belediyesi tarafından Doğançay'da düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde konuşan Başkan İrfan Önal, kültüre, sanata ve festivallere destek vereceklerini belirtti. Şenlikte binlerce vatandaş bir araya geldi.

06.05.2024 15:43  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi tarafından Doğançay'da düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde konuşan Başkan İrfan Önal, "İmkanlarımız doğrultusunda kültüre, sanata, festivallere yer vereceğiz. Birçok alanda değerlerimizi ve kültürlerimizi el birliğiyle yaşatacağız. Baharın hepimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Doğançay Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katıldı. Spor müsabakaları, el ürünleri stantları, müzikli eğlenceler, gösteriler, bando eşliğinde kortej yürüyüşü, konser ve danslarla renkli görüntülere sahne olan şenliğe binlerce vatandaş katıldı.

"BAHAR HEPİMİZE HUZUR VE MUTLULUK GETİRSİN"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bahar'ın müjdeleyicisi bolluğun bereketin habercisi, Hıdırellez'i barışa ve kardeşliğe özlem duyduğumuz bu zamanda hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyorum. Adaylık sürecinde Doğançay Mahallesi'nde şenlik yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözü yerine getirmenin huzurunu, mutluluğunu yaşıyorum. Daha sonraki yıllarda iki gün olarak ve daha kapsamlı etkinlikler yapacağımızın da sözünü veriyorum. İmkanlarımız doğrultusunda kültüre, sanata, festivallere yer vereceğiz. Birçok alanda değerlerimizi ve kültürlerimizi el birliğiyle yaşatacağız. Baharın hepimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Hıdırellez, İrfan Önal, Festival, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği'nde Kültür ve Sanata Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:16:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği'nde Kültür ve Sanata Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement