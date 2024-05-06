Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği'nde Kültür ve Sanata Destek Veriyor

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi tarafından Doğançay'da düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde konuşan Başkan İrfan Önal, "İmkanlarımız doğrultusunda kültüre, sanata, festivallere yer vereceğiz. Birçok alanda değerlerimizi ve kültürlerimizi el birliğiyle yaşatacağız. Baharın hepimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Doğançay Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katıldı. Spor müsabakaları, el ürünleri stantları, müzikli eğlenceler, gösteriler, bando eşliğinde kortej yürüyüşü, konser ve danslarla renkli görüntülere sahne olan şenliğe binlerce vatandaş katıldı.

"BAHAR HEPİMİZE HUZUR VE MUTLULUK GETİRSİN"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bahar'ın müjdeleyicisi bolluğun bereketin habercisi, Hıdırellez'i barışa ve kardeşliğe özlem duyduğumuz bu zamanda hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyorum. Adaylık sürecinde Doğançay Mahallesi'nde şenlik yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözü yerine getirmenin huzurunu, mutluluğunu yaşıyorum. Daha sonraki yıllarda iki gün olarak ve daha kapsamlı etkinlikler yapacağımızın da sözünü veriyorum. İmkanlarımız doğrultusunda kültüre, sanata, festivallere yer vereceğiz. Birçok alanda değerlerimizi ve kültürlerimizi el birliğiyle yaşatacağız. Baharın hepimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.