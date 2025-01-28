Bayraklı Belediyesi'nden Çocuklara Mahremiyet Eğitimi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Çocuklara Mahremiyet Eğitimi

Bayraklı Belediyesi, Ege Üniversitesi iş birliğiyle 4-8 yaş arası çocuklara mahremiyet eğitimi verdi. 'Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum' adlı programda çocuklar, vücut mahremiyeti ve duygularını ifade etme becerilerini interaktif oyunlarla öğrendi.

28.01.2025 10:19  Güncelleme: 11:34
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, toplumun her kesimine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çocuklara mahremiyet eğitimi verdi. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü iş birliğiyle hazırlanan "Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum" adlı eğitim programına 4-8 yaş arasındaki çocuklar katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın geleceği bizim için çok değerli. Bu proje ile çocuklarımızın huzurla ve güvenle büyümelerini amaçlıyoruz. Bu tür eğitimlerle toplumun her kesimine ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü iş birliğiyle hayata geçirilen "Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum" eğitim programında çocuklara; vücudun mahremiyeti, iyi ve kötü dokunuşların ayrımı, duyguları tanıma ve ifade etme becerileri interaktif oyunlar ve drama etkinlikleriyle anlatıldı. Postacılar Mahallesi Hasan Tahsin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, kendilerini koruma konusunda farkındalık kazanarak, bilgi ve özgüvenlerini geliştirme fırsatı buldu. Beş hafta süren eğitimi tamamlayan çocuklara katılım belgeleri, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım tarafından takdim edildi. Yeni eğitim programına katılmak ve detaylı bilgi için 477 20 00 numaralı telefondan dahili 3065 tuşlanarak bilgi alınabilecek.

"Çocuklarımızın hayatlarına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın güvenliği ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi bizim için her şeyden daha önemli. 'Mika ile Kendimi Koruyorum' projesi, bu doğrultuda attığımız adımlardan biri. Çocuklarımızın bu eğitimle kendilerini koruma becerilerini geliştirdiğini ve özgüven kazandıklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Onların her zaman yanındayız ve güvenli bir gelecek inşa etmek için bu tür eğitimleri artırarak sürdüreceğiz. Çocuklarımızın hayatlarına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ege Üniversitesi, Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Çocuklara Mahremiyet Eğitimi - Son Dakika

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