Bayraklı Belediyesi'nden Parklarda Yenileme Çalışmaları

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, daha yeşil, daha güzel bir Bayraklı hedefiyle parklarda budama, çim biçme, temizlik, tamirat, tadilat ve yenileme çalışmaları yapıyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, spor yapabileceği ve çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanları daha kullanışlı ve güzel hale getiriyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bayraklı'nın parklarında, yeşil alanlarda, yol kenarları, kavşaklar, cadde ve sokaklarda kapsamlı bir çalışma yürüten Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların nefes alabileceği sosyal alanları baştan sona yeniliyor, temizliyor, daha kullanışlı ve konforlu hale getiriyor. Bu kapsamda parklardaki çöpler toplanıyor, ağaçlar budanıyor, çimler biçiliyor, oyun ekipmanları ve spor aletleri kontrol edilerek gerekli onarımlar gerçekleştiriliyor. Ayrıca, aydınlatma ve sulama sistemleri de kontrol edilerek arızalar gideriliyor. Yapılan çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Bayraklı'yı daha yeşil, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız sürecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, dinlenebileceği, spor yapabileceği ve sosyalleşebileceği alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızın temizliğine, bakımına ve güvenliğine önem veriyoruz. Ekiplerimiz Bayraklı'yı daha yeşil, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için tüm parklarımızda çalışmalarını sürecek" dedi.