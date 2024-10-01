Bayraklı Belediyesi'nden Üçüncü Kent Lokantası Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediyesi'nden Üçüncü Kent Lokantası Açılışı

Bayraklı Belediyesi\'nden Üçüncü Kent Lokantası Açılışı

Bayraklı Belediyesi, Cengizhan Mahallesi'nde üçüncü kent lokantasını hizmete açtı. Başkan İrfan Önal, halkın uygun fiyatlarla sağlıklı yemeklere ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

01.10.2024 10:30  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, kent lokantalarının üçüncüsünü Cengizhan Mahallesi'nde açtı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Halkımıza uygun fiyatlarla sağlıklı yemekler sunmak ve onların yanında olmak için kent lokantalarımızın bir yenisini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesinin kent lokantaları, vatandaşlara lezzetli, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek imkanı sunmaya devam ediyor. İlk iki lokantasını Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Ali Dinçer Parkı ve Mansuroğlu Mahallesi'ndeki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda hizmete açan Bayraklı Belediyesi, üçüncü kent lokantasını Cengizhan Mahallesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı içinde yer alan kafede açtı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da lokantanın ilk hizmet gününde vatandaşlara yemek servis etti, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Cengizhan, Refik Şevket İnce ve 75. Yıl Mahallesi sakinleri, yeni kent lokantasının açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Önal'a ve ekibine teşekkür etti.

Kent lokantaları, hafta içi her gün saat 12.00 ile 14.00 arasında hizmet veriyor. Menüde, 4 çeşit yemekten oluşan etsiz seçenek 50 TL, etli menü ise 70 TL'ye sunuluyor. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, özellikle dar gelirli aileler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

"Amacımız, halkımızın uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşmasını sağlamak"

Başkan İrfan Önal, "Seçim döneminde verdiğimiz sözlerden biri de ilçemize kent lokantaları açmaktı. Bu sayede vatandaşlarımıza destek olmak ve ekonomik krizin etkilerini hafifletmeyi hedefliyoruz. İlk iki şubemizi Soğukkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde açtık. Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı içinde açtığımız üçüncü lokantamızla da daha fazla vatandaşımıza bu imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, halkımızın uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşmasını sağlamak ve onların yanında olmaktır. Verdiğimiz her bir sözü hayata geçirmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Kent lokantamız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kent Lokantası, İrfan Önal, Gastronomi, Bayraklı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Üçüncü Kent Lokantası Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:00:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi'nden Üçüncü Kent Lokantası Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement