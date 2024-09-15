Bayraklı Belediyesi'nden Yaz Spor Okulları'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Yaz Spor Okulları'na Yoğun İlgi

Bayraklı Belediyesi, bu yaz 19 farklı branşta açtığı spor okullarına 4 bin 200 katılımcı aldı. Başkan İrfan Önal, gençleri spora teşvik etmek için yatırımların devam edeceğini belirtti.

15.09.2024 13:09
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi'nin bu yıl 19 branşta açtığı yaz spor okullarına, 4 bin 200 kişi katıldı. Kurslarda öne çıkan yetenekli sporcular, spor kulüplerine yönlendirildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Yeni sezonda da spor yatırımlarımız ve sporculara desteklerimiz sürecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi, her yaş grubuna yönelik spor kursları ve yetenekli sporcularının dereceleriyle bu yaz sezonunda da farkını ortaya koydu. Bu yaz sezonunda Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından; futbol, basketbol, voleybol, bale, jimnastik, aerobik, pilates, zumba, yoga, yüzme, kick boks, tekvando, karate, atletizm, badminton, muay thai, güreş, masa tenisi ve engelli branşlarında kurslar düzenlendi. 19 branşta açılan yaz spor okullarında verilen kurslardan toplamda 4 bin 200 kişi faydalandı.

"Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizdeki genç nüfusu spora teşvike etmek için bu alanda hem farkındalık çalışmaları yapıyoruz hem de kurslarla gençlerimizi, çocuklarımızı destekliyoruz. Spor alanındaki yatırımlarımıza ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Hayatın her alanında gençlerimiz ve çocuklarımız için imkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sporcularımızın katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılar hepimizin gurur kaynağı oluyor. Sporla güçlenen Bayraklı'da daha fazla sporcu yetiştirip, daha fazla başarılar elde etmek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İrfan Önal, Bayraklı, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Yaz Spor Okulları'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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