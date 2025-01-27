Bayraklı Belediyesi Pazar Yerlerindeki Aydınlatmaları Yeniledi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Pazar Yerlerindeki Aydınlatmaları Yeniledi

Bayraklı Belediyesi, Osmangazi, Çay ve Yamanlar mahallelerindeki pazar yerlerinde aydınlatma sistemlerini yenileyerek vatandaşların ve pazar esnafının taleplerine karşılık verdi. Başkan Önal, yaşam kalitesini artırmak için yatırımların süreceğini belirtti.

27.01.2025 16:27  Güncelleme: 20:11
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, pazar yerlerinde bulunan aydınlatmaları yeniledi. Başkan Önal, "Seçim döneminde vatandaşlarımızın ve pazar esnafımızın yoğun talepleri vardı. İmkanlarımız dahilinde ilçe genelinde başlattığımız aydınlatma yenileme, bakım, onarım ve tadilat işlerine devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha konforlu alışveriş deneyimi yaşaması ve güvenli kent oluşturulması amacıyla Osmangazi, Çay ve Yamanlar mahallelerindeki pazar yerlerinde bulunan aydınlatma sistemlerini yeniledi.

"Yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Seçim döneminde yapacağımızı söylediğimiz işlerden biriydi ve bugün bu sözümüzü de imkanlarımız dahilinde gerçekleştirmeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Semt pazarlarımız, hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için önemli buluşma noktaları. Bu nedenle, pazar yerlerimizi daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Pazar Yerlerindeki Aydınlatmaları Yeniledi - Son Dakika

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