Bayraklı Belediyesi, Ramazan Ayında Altı Noktada Toplam Dört Bin Kişiye İftar Verecek

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin altı farklı noktasında iftar sofraları kurarak, vatandaşları bir araya getirecek. Belirlenen günlerde kurulacak sofralarda yaklaşık dört bin kişiye iftar menüsü ikram edilecek. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ramazan ayının bereketini, paylaşma ve dayanışmanın güzelliklerini vatandaşlarımızla birlikte yaşamanın heyecanını duyuyoruz. İlçe sakinlerimizi iftar sofralarımıza ve Ramazan şenliklerimize bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. İlçede altı farklı noktada kurulacak iftar sofralarında binlerce vatandaş dualar eşliğinde oruçlarını açacak. İftar sonrası cami önlerinde vatandaşlara çay ve lokum ikramında bulunulacak.

Ramazan şenlikleri kapsamında üç noktada da eğlenceler düzenlenecek. Sahne gösterileri, meddah, kanto, müzik dinletisi ve ikramlarla vatandaşlar Ramazan ayının güzelliklerini paylaşacak. Kanto, meddah, orta oyunu, Aşık ile Maşuk ve Hacivat ile Karagöz gölge oyunu gibi geleneksel gösteriler sahnelenecek.

Başkan Önal, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışmanın, kardeşliğin güzelliklerini vatandaşlarımızla birlikte yaşamanın heyecanını duyuyoruz. Bu mübarek ayda komşularımızla aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik ruhunu pekiştireceğiz. Ramazan'ın manevi atmosferini iftar sofralarımızda ve Ramazan şenliklerimizde yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bolluk, bereket, dayanışma ve paylaşmanın sembolü Ramazan ayının Bayraklımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Bayraklı'da iftar sofralarının kurulacağı ve şenliklerin düzenleneceği noktalar ile tarihleri ise şöyle:

4 Mart'ta Yamanlar Pazar Yeri (İftar ve Ramazan Eğlencesi)

7 Mart'ta Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı yanı (İftar)

14 Mart'ta Çay Mahallesi Pazar Yeri (İftar ve Ramazan Eğlencesi)

18 Mart'ta Şehit Ümit Boz Düğün Salonu (İftar)

19 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Gümüşpala Pazar Yeri (İftar)

24 Mart'ta Nafiz Gürman Pazar Yeri (İftar ve Ramazan Eğlencesi)