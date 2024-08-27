Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor

Bayraklı Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için 40 noktaya daha pati evi yerleştiriyor. Başkan İrfan Önal, kedi evlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla can dostların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceklerini belirtti.

27.08.2024 11:00  Güncelleme: 11:54
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek, barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına destek olmak için başlatılan çalışma kapsamında 40 noktaya daha pati evi yerleştiriliyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kedi evlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, "Pati Evleri Projesi" ile sokak hayvanlarının yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda başlatılan uygulama kapsamında Veteriner İşleri, Fen ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri iş birliğiyle 40 adet kedi evi vatandaşların da talepleri alınarak belirlenen parklara yerleştiriliyor. Uygulama ilçe sakinlerinde de memnuniyet yaratıyor.

Önal: "Her zaman destekleyeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Can dostlarımızın daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarını sağlarken, aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kedi evlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceğiz. Can dostlarımızı yaşatmak için imkanlarımız dahilinde her zaman elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor - Son Dakika

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