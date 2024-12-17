Bayraklı Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Bayraklı Belediyesi, çevre temizliği ve halk sağlığını koruma amacıyla çöp konteynerlerini yenileyip onarıyor. Başkan İrfan Önal, daha temiz bir çevre hedefinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

17.12.2024 10:27  Güncelleme: 12:19
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre temizliği ve halk sağlığını koruma amacıyla ilçe genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda deforme olan, eskiyen ve kullanılamayacak durumdaki çöp konteynerleri temizleniyor, kaynak yapılıyor, boyanıyor, kullanılamayacak durumdakiler ise yenileriyle değiştiriliyor. Başkan İrfan Önal, "Bayraklı'yı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, daha modern, daha yaşanabilir ve temiz Bayraklı hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerini düzenli olarak kontrol edip ihtiyaç olanları bakıma alıyor. Bayraklı'nın 24 mahallesinde cadde ve sokakları tek tek gezen ekipler, eski ve deforme olmuş konteynerleri bakım ve onarımdan geçirerek yeniden kullanıma kazandırıyor. Ayrıca, kullanılamayacak durumda olanları yeni konteynerlerle değiştiriyor. Çevre kirliliğinin de önüne geçen ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyet yaratıyor.

"Hedefimiz daha temiz bir çevre ve temiz Bayraklı"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'da yaşam kalitesini artırmak ve temiz bir çevre oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 24 mahallemizde eskiyen ve deforme olan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yaparken, ihtiyaç halinde kullanılamayacak durumda olanları da yenileriyle değiştiriyoruz. Hedefimiz daha temiz bir çevre ve temiz Bayraklı. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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