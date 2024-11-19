Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetleriyle 13 Bin 516 Vatandaşa Ulaşarak Destek Oluyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetleriyle 13 Bin 516 Vatandaşa Ulaşarak Destek Oluyor

Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetleriyle 13 Bin 516 Vatandaşa Ulaşarak Destek Oluyor

Bayraklı Belediyesi, evde bakım, hasta nakil, genel muayene ve diş tedavileri gibi ücretsiz sağlık hizmetlerini sunarak son 7 ayda 13 bin 516 vatandaşa sağlık desteği sağladı. Başkan İrfan Önal, bu hizmetlerin yaşlı, engelli ve yatalak hastalar için büyük önem taşıdığını vurguladı.

19.11.2024 15:09  Güncelleme: 15:44
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(İZMİR) - Evde bakım, hasta nakil, genel muayene ve diş tedavileriyle vatandaşların sağlığa erişimini kolaylaştıran Bayraklı Belediyesi, ücretsiz sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda son 7 ayda 13 bin 516 vatandaşa sağlık hizmeti sunuldu.

Vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunan Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlık polikliniklerinde son 7 ayda 2 bin 386 kişiye muayene ve pansuman, 9 bin 700 kişiye ise diş muayenesi, dolgu, diş temizliği ve diş çekimi hizmeti verdi. Evde doktor ziyareti ile 210 kişi sağlık hizmetine erişirken, 723 hastanın nakli gerçekleştirildi. Ayrıca, fizyoterapist eşliğinde 47 kişiye muayene yapılırken, 27 bebeğe "Hoş Geldin Bebek" ziyareti düzenlenerek ilk muayeneleri gerçekleştirildi. Toplamda ise nisan ayından itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı 13 bin 516'ya ulaştı.

Evde bakım ve nakil hizmeti takdir topluyor

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı, engelli ve yatalak hastalara yönelik evde bakım hizmetleriyle önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Muayene, pansuman ve yönlendirme gibi sağlık hizmetlerini vatandaşların evinde sunan ekipler, hasta nakil hizmetiyle de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Donanımlı ambulansla gerçekleştirilen nakiller, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda hastalar, evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor, tekrar evlerine bırakılıyor.

Sağlıkta da yanınızdayız

Başkan İrfan Önal, "Evde bakım ve hasta nakil hizmetlerimizle sağlık kuruluşlarına erişimde zorluk çeken vatandaşlarımızı destekliyoruz. Doktorlarımız, vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek sağlık kuruluşlarına gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Kliniklerimizde muayene, enjeksiyon, pansuman ve diş tedavisi gibi birçok hizmeti tamamen ücretsiz sunuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetleriyle 13 Bin 516 Vatandaşa Ulaşarak Destek Oluyor - Son Dakika

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