Bayraklı Belediyesi Vatandaşlara Ücretsiz Sağlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Vatandaşlara Ücretsiz Sağlık Hizmeti Sunuyor

Bayraklı Belediyesi Vatandaşlara Ücretsiz Sağlık Hizmeti Sunuyor

Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Evde bakım ve hasta nakil hizmetleriyle sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götüren belediye, sağlık sorunlarına çözüm bulmaktadır.

26.05.2024 15:01  Güncelleme: 15:07
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla hizmet veren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde bakım ve hasta nakil hizmeti ile sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürüyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kliniklerimizde ücretsiz sağlık hizmetlerimizin yanı sıra evde bakım ve hasta nakil hizmetleriyle vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı klinikler, binlerce kişinin sağlık sorunlarına çözüm buluyor. Sağlık hizmetlerini polikliniklerin dışına taşıyan sağlık ekipleri, Bayraklı sınırları içinde yaşayan yaşlı veya yatalak hastaları evlerinde ziyaret ederek muayenelerini gerçekleştiriyor, tavsiyelerde bulunuyor ve sağlık kuruluşlarına yönlendirmeleri yapıyor. Ekipler, yaşlı, yatalak veya engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla, hasta nakil hizmetleri de sunuyor. Donanımlı ambulanslarla hastayı evinden alarak hastanelere nakleden ekipler, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından hastayı tekrar evine bırakıyor.

Klinikler de ücretsiz sağlık hizmetleri

Evde bakımdan hasta nakline birçok alanda ücretsiz sağlık hizmetleri veren Bayraklı Belediyesi, Sağlık evleri ve klinikler de muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ve açlık kan şekeri ölçme gibi hizmetlerinin yanı sıra diş polikliniklerinde ise diş muayenesi, dolgu, diş temizliği ve diş çekimi gibi hizmetleri de sunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde 3 doktor, 7 diş hekimi, 4 hemşire, 2 paramedik, 2 acil tıp teknisyeni, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri görev yapıyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için değerli"

Ücretsiz sağlık hizmetleri konusunda vatandaşların yanında olduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Evde bakım ve hasta nakil hizmetleriyle sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Sağlık evleri ve kliniklerimizde muayene, tedavi, enjeksiyon, pansuman ve diş tedavisinde her biri alanında uzman kadromuzla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için çok değerli, daha yaşanılabilir bir Bayraklı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Vatandaşlara Ücretsiz Sağlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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