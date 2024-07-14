Bayraklı Belediyesi ve İZSU Ekipleri Sel Felaketinin Ardından Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi ve İZSU Ekipleri Sel Felaketinin Ardından Çalışmalarını Sürdürüyor

Bayraklı Belediyesi ve İZSU Ekipleri Sel Felaketinin Ardından Çalışmalarını Sürdürüyor

Bayraklı'yı etkileyen sel felaketinin ardından Bayraklı Belediyesi ve İZSU ekipleri, tahliye işlemleri ve temizlik çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Altyapı onarımları ve yolların düzeltilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

14.07.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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(İZMİR)- Bayraklı'yı olumsuz etkileyen sel felaketinin ardından İZSU ekipleriyle birlikte Bayraklı Belediyesinin Fen, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Felaketin ardından öncelikle sel sularının tahliyesi ve zarar gören bölgelerin temizliği için yoğun çalışma başlatıldı. Bayraklı Belediyesi ve İZSU ekipleri, en çok etkilenen bölgelerde su tahliye işlemlerini hızla tamamlarken, esnaf ve vatandaşlara da destek oldu.

Olayın ilk anından itibaren sahada olan ekipler, hasar gören altyapı ve yolların onarımı ile birlikte bozulan yollarda çukurları doldurdu, yollardaki ağaçları kaldırdı, yıkılan duvarlar ördü, ilçe genelinde sel felaketinin izlerini silmek için yoğun mesai yaptı.

"Tedbirlerimizi artıracağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çok zor bir süreçten geçtik ama ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde yaralarımızı hızla sarıyoruz. İZSU ile birlikte tüm ekiplerimiz, sel sularını tahliye etmek ve zarar gören yerlere müdahale etmek için aralıksız çalıştı. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için hala sahada mesaiye devam ediyoruz. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyorum. Bir kez daha tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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