(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, yapı ruhsatı başvurularını dijital ortama taşıyor. 1 Aralık 2026 itibarıyla e-Ruhsat sistemi üzerinden elektronik başvurular kabul edilmeye başlanacak. Geçiş sürecinde fiziki başvurular da alınmaya devam edecek.

Bayraklı Belediyesi, imar ve şehircilik hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yapı ruhsatı başvurularında e-Ruhsat sistemine geçiliyor. Yeni uygulamayla ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, süreçlerin daha şeffaf yürütülmesi ve vatandaşlarla meslek mensuplarının üzerindeki iş yükünün azaltılması hedefleniyor.

BAŞVURULAR 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Yeni uygulama kapsamında, 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren yapı ruhsatı başvuruları e-Ruhsat sistemi üzerinden elektronik ortamda kabul edilmeye başlanacak. Ruhsat işlemlerine ilişkin bilgi ve belgelerin sistem üzerinden sunulması esas olacak.

Uygulamaya geçişte herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve başvuru sahiplerinin yeni sisteme uyum sağlayabilmesi amacıyla bir geçiş dönemi uygulanacak. Bu süreçte elektronik başvuruların yanı sıra fiziki evrakla yapılan başvurularda kabul edilmeye devam edecek. Fiziki başvuruların sona ereceği tarih ise ayrıca duyurulacak.

ELEKTRONİK İMZA VE YETKİLENDİRME UYARISI

Proje müellifleri, yapı müteahhitleri ve ilgili meslek mensuplarının herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için sisteme erişimde gerekli yetkilendirme ve elektronik imza işlemlerini önceden tamamlamaları gerekiyor.

Sisteme erişim adresi ve kullanım kılavuzuna Bayraklı Belediyesi'nin http://keos.bayrakli.bel.tr: 10443/BELNET adresinden ulaşılabilecek.