Bayraklı Belediyesi Yaz Okulları Kapanış Etkinliği

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okullarında 8 hafta süren çeşitli atölye ve eğitimlere katılan 150 öğrenci, kapanış etkinliğinde hünerlerini sergiledi. Başkan İrfan Önal, "Çocuklarımızı, gençlerimizi kültür sanattan spora, eğitimden sosyal aktivitelere kadar hayatın her alanında imkanlarımız dahilinde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Her yıl binlerce kişiyi kültür ve sanat kurslarında bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda düzenlenen yaz okullarına katılan 150 öğrencinin gösterilerine ev sahipliği yaptı. 8 hafta süren eğitimler sonunda kursiyerler hünerlerini final etkinliğinde sergiledi.

100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı'ndaki astronomi ve uzay bilimleri, eğlenceli bilim, arkeoloji, çocuk öyküleri, zeka oyunları, görsel sanatlar, robotik kodlama, neşeli matematik, satranç ve müzik dinletisi gibi gösteriler katılımcıların beğenisini kazandı. Etkinliğe Başkan Önal'ın yanı sıra meclis üyeleri, bürokratlar, kursiyerler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlere ve çocuklara sanatla ve kültürle dolu bir gelecek sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Önal, "'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Yaklaşık iki ay süren yaz okulumuzda 150 çocuğumuz, sanatın, müziğin ve bilimin birleştirici gücüyle bir araya geldi. Hem eğlendiler, hem öğrendiler. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kültürden sanata, spordan sosyal aktivitelere kadar hayatın her alanında imkanlarımız dahilinde desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.