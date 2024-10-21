Bayraklı'da Çocuklar İçin Mahalle Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Bayraklı'da Çocuklar İçin Mahalle Şenliği Düzenlendi

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Bayraklı Belediyesi'nin organize ettiği Mahalle Şenliği, çocukları sanat, spor ve bilimle buluşturdu. Etkinlikte kukla gösterileri, bubble şovlar ve çeşitli atölyelerle çocuklar keyifli vakit geçirirken, Belediye Başkanı İrfan Önal da etkinlikte onlarla birlikte oldu.

21.10.2024 10:04  Güncelleme: 11:26
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesinin düzenlediği Mahalle Şenliği, Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Parkı'nda çocuklarla buluştu. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızı sanat, spor ve bilimle buluşturarak gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" dedi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği şenlik, Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Parkında yoğun katılımla gerçekleşti. Kukla gösterileri, bubble şovları ve palyaçolar etkinlik alanında en çok ilgi gören etkinlikler oldu. Çocuklar sahne şovlarında eğlenirken, katıldıkları atölyelerde yeni bilgiler edinerek keyifli vakit geçirdi, bilim, sanat ve spor temalı atölyelerde ise yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Astronomi ve uzay bilimi, zeka oyunları, arkeoloji, robotik kodlama ve eğlenceli matematik çalışmalarını kapsayan etkinlikler, çocukların ilgisini çekti. Spor İşleri Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan survivor parkuru, çuval yarışı, halat çekme ve penaltı atışı gibi oyunlar da  beğeni topladı. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, halat çekme, penaltı atışları ve çeşitli atölyelere katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Şenliğe, Başkan Önal'ın yanı sıra meclis üyeleri, yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı.

"Mutlu Çocuklar, Güçlü Gelecek"

Başkan Önal konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı bilim, sanat ve sporla buluşturmak bizim için çok önemli. Ailelerin ve çocukların yoğun katılım göstermesi bizi gururlandırdı. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Çünkü mutlu çocuklar güçlü gelecektir. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı'da Çocuklar İçin Mahalle Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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