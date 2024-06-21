Bayraklı'da Dünya Yoga Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Bayraklı'da Dünya Yoga Günü etkinliği düzenlendi

Bayraklı Belediyesi tarafından 'Dünya Yoga Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yoga tutkunları, Bayraklı sahilinde bir araya geldi. Belediye'nin yoga kursiyerleri ve çevre ilçelerden onlarca vatandaş, eğitmen eşliğinde yoga ve meditasyon yaptı. Başkan İrfan Önal, 'Herkes için spor' parolasıyla Bayraklı'daki tüm sporseverlere yönelik etkinlikler sürecek' dedi.

21.06.2024 11:34
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından 'Dünya Yoga Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yoga tutkunları, Bayraklı sahilinde bir araya geldi. Belediye'nin yoga kursiyerleri ve çevre ilçelerden onlarca vatandaş, eğitmen eşliğinde yoga ve meditasyon yaptı. Başkan İrfan Önal, "'Herkes için spor' parolasıyla Bayraklı'daki tüm sporseverlere yönelik etkinlikler sürecek" dedi.

21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Yoga kursiyerleri ve çevre ilçelerden vatandaşların da katıldığı etkinlikte eğitmen eşliğinde çeşitli yoga pozisyonları ve nefes tekniklerini uyguladı. Sabahın ilk saatlerinde güneşi selamlayarak başlayan yoga seansı, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme sağladı. Ayrıca, meditasyon ve esneme hareketleriyle de stresten uzak, doğa ile iç içe spor yapma imkanı sunuldu. Bayraklı sahilinde gerçekleştirilen yoga etkinliğine her yaş grubundan çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bu tür etkinliklerle sağlıklı yaşamı teşvik etmeye ve toplumda spor bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıklı bir yaşam için sporun ve fiziksel aktivitelerin önemini vurgulamak istiyoruz. Bu kapsamda etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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