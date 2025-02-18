Bayraklı'da Kentsel Dönüşüm İçin Yeni İmar Planı Onaylandı - Son Dakika
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Bayraklı'da Kentsel Dönüşüm İçin Yeni İmar Planı Onaylandı

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallelerini kapsayan yeni revizyon imar planını İzmir Büyükşehir Meclisi'nde onaylattı. Mahkeme kararına itiraz gerekçeleri giderilen planda, dönüşüm sürecinin hızlanması bekleniyor.

18.02.2025 17:20  Güncelleme: 19:22
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(İZMİR)- Bayraklı'da göreve geldiği günden bu yana kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın talimatıyla çok kısa sürede yoğun mesai harcanarak hazırlanan Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallelerini kapsayan revizyon imar planı, İzmir Büyükşehir Meclisi'nde onaylandı. Geçen dönemde yapılan ve mahkeme kararıyla iptal edilen planla ilgili itiraz gerekçeleri yeni planda ortadan kaldırıldı, kentsel dönüşümde yeni dönem başladı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "60 hektarlık alan ile ilgili mahkemenin verdiği iptal kararının gerekçeleri üzerinde yeni düzenlemeler yaparak hızla revizyon imar planı çalışmalarımızı tamamladık ve Büyükşehir Meclisimizden geçirdik. Daha modern, güvenli ve konforlu yapılara ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın göreve gelir gelmez yoğun mesai harcadığı konuların başında gelen kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor. Söz konusu alanda 2022 yılında yapılan plana gelen itirazlar neticesinde, mahkemenin iptal kararıyla ilgili gerekçeleri yeni planda giderildi. Büyükşehir Meclisi'nce onaylanarak imza sürecinin ardından bir ay askıda kalacak planlara itiraz gelmemesi halinde yeni revizyon imar planı kesinleşerek yürürlüğe girecek.

"İtiraz gerekçelerini ortadan kaldırdık"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İzmir deprem bölgesinde ve depreme dayanıklı yapılar için hepimize ciddi görevler düşüyor. Bayraklı zemin olarak en riskli ilçelerin başında geliyor. Dönüşümün gerçekleşememe sebebi belediye ya da planlar değil, yüzde 5 inşaat artışı getirdiğimiz yerlere mahkemeler, 'donatısı karşılanmayan hiçbir yerde artış yapılamaz' diyor. İnşaat artışı vermeden de vatandaş evini nasıl dönüştürecek? 2 katlı yerler var planlarda ama buralara 4-5 kat yapılmış, imar barışından da faydalanılmış. Dönüşümde 2 kat yapabilecek ve birini de müteahhide verecek. Siyasi popülizmi bir kenara bırakalım. İnsanlar bu şekilde dönüştüremeyeceği için depremde belki de evlerinin yıkılabileceğini bile bile orada yaşamaya devam ediyor. 100 metrekarenin maliyeti 2 milyon lira, kredi çektiğinizde aylık ödemesi 60 bin lira oluyor. Ayda 60 bin lira krediyi ödeyebilecek insan zaten o şartlarda orada yaşamıyor. Bu sebeple istinaf süreci devam ederken, hızla mahkemenin iptal nedenlerini çözecek bir planlama çalışması yaptık. Değiştirebildiğimiz ölçüde yeni bir planlama sürecine girdik. Ada bazında yerinde dönüşebilen alanlar geliştirerek birlikte uygulama yapılacak alanları olabildiğince küçülttük. Yeni planda 26 uygulama alanını 31'e yükselttik. Her biri kendi içinde dönüşebilecek bağımsız uygulama alanlarından oluşuyor. Biliyoruz ki; buralarda yaşamak tercih değil, mecburiyet. Bunu gidermek üzere yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı'da Kentsel Dönüşüm İçin Yeni İmar Planı Onaylandı - Son Dakika

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