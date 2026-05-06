Bayraklı'da Memurlar İş Bıraktı
Bayraklı'da Memurlar İş Bıraktı

06.05.2026 02:28
İzmir Bayraklı'da memurlar, TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için iş bırakma eylemi yapıyor.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde belediye ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve mevcut hakların geriye çekildiği gerekçesiyle memurların başlattığı iş bırakma eylemi 2 haftadır sürüyor.

Bayraklı ilçesinde, belediye ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Mevcut sözleşme haklarının düşürüldüğü gerekçesiyle memurların 2 hafta önce başlattığı iş bırakma eylemi devam etti. Memurlar bugün de belediye binası önünde toplanarak sloganlar eşliğinde eylemlerini sürdürdü. Memurlar adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Filiz, mevcut TİS rakamının 24 bin 465 TL olduğunu, yeni teklifin ise 13 bin 328 TL olarak sunulduğunu belirtip, "Bugün burada, Bayraklı Belediyesi'nde yürütülen Toplu İş Sözleşmesi sürecinde yaşanan hak gasplarına ve dayatmalara karşı sesimizi yükseltmek için bir aradayız" dedi.

'TEKLİF MEVCUT TİS'İN GERİSİNE DÜŞMÜŞTÜR'

Sürecin çözüm üreten bir müzakere zemini olmaktan çıktığını ifade eden Filiz, "Emekçilerin kazanılmış haklarının tartışmaya açıldığı bir dayatma sürecine dönüştürülmüştür. Gelinen noktada belediye yönetimi tarafından sunulan teklif, mevcut toplu sözleşmenin dahi gerisine düşmüştür. Bu teklif; emeği yok sayan, kazanılmış hakları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anlayışın ürünüdür. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Kazanılmış haklar pazarlık konusu yapılamaz. Mevcut sözleşmenin altına düşen hiçbir teklifi kabul etmiyoruz. Bu haklar bize kimsenin lütfu değildir. Bu haklar; mücadeleyle, bedel ödeyerek kazanılmıştır" ifadelerini kullandı.

'TOPLU SÖZLEŞME ANAYASAL BİR HAKTIR'

Toplu sözleşmenin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Filiz, "Toplu sözleşme anayasal ve demokratik bir haktır. Bu hak, keyfi yorumlarla daraltılamaz, idari tasarruflarla ortadan kaldırılamaz. Buradan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a da sesleniyoruz: Masaya; mevcut sözleşmenin üzerinde, emekçiyi koruyan, İzmir'in gerçek yaşam koşullarını gözeten, adil ve gerçekçi bir teklif ile gelin. Aksi halde bilinmelidir ki; bizler yasal, demokratik ve meşru tüm haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız. Bu bir tehdit değil, demokratik hukuk düzeninin bize tanıdığı hakkın açık bir ifadesidir. Bayraklı'da, Karşıyaka'da, Buca'da, Narlıdere'de TİS haklarımız hedef alınmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

