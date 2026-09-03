Bayraktar AKINCI, LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu - Son Dakika
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Bayraktar AKINCI, LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu

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Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin yürüttüğü testlerde Bayraktar AKINCI, LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle zırhlı aracı ve hareket halindeki hedefi tam isabetle imha etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, milli güdüm yeteneklerinin platformları daha güçlü ve etkin kıldığını belirtti.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen testlerde, Bayraktar AKINCI Tarruzi İnsansız Hava Aracı, LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.

Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle yürütülen testlerde, milli güdüm çözümleri başarıyla denendi.

Mühimmat atış testleri kapsamında Bayraktar AKINCI platformundan bırakılan LGK-82 Lazer Güdüm Kiti entegreli mühimmat, belirlenen zırhlı askeri aracı vurarak başarıyla imha etti.

Testlerin bir diğer aşamasında ise GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı. Bayraktar AKINCI'dan bırakılan GÖZDE Güdüm Kiti entegreli mühimmat, hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle ve tam isabetle vurdu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, testlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hareketli hedef, hassas vuruş. Dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Akyol, Teknoloji, Tübitak, Aselsan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraktar AKINCI, LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraktar AKINCI, LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleriyle hedefleri tam isabetle vurdu - Son Dakika
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