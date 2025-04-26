Bayraktar TB3 TCG Anadolu'da Başarılı Testler Geçirdi - Son Dakika
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Bayraktar TB3 TCG Anadolu'da Başarılı Testler Geçirdi

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinden otonom kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamladı.

26.04.2025 13:16
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'da görev yapmasına ilişkin, "Deniz havacılığına böylesine bir stratejik girişle, insansız hava araçlarıyla girerek bir anlamda yeni bir dünyanın kapılarını aralamış olduk." ifadesini kullandı.

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, "kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerine" başarıyla devam ediyor.

Daha önce Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu'dan gerçekleştirilen ilk gemi testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA için yapılan planlama doğrultusunda 22 Nisan'dan itibaren gemide yeni test faaliyeti yürütüldü.

Milli SİHA Bayraktar TB3, önceki testlerinde olduğu gibi Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisinde 4 gün devam eden "kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini" de başarıyla tamamladı.

Dün yürütülen faaliyetler kapsamında milli SİHA'nın 4. prototipi olan Bayraktar TB3 PT-4 ilk kez testlere katıldı. Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkan Bayraktar TB3 PT-4, TCG Anadolu'ya inerek test sürecine dahil oldu. Böylece TCG Anadolu gemisinde ilk kez 2 milli SİHA konuşlanmış oldu.

"Diğer yaptığı görevlerle de tarih yazmaya devam edecek"

Baykar Proje Ekibi'ne testlerde gemiye gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar liderlik yaptı.

Bayraktar, test ekibine yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin bir mühendis evladı olarak bu projeyi sizlerle beraber yürütmek benim için de tarif edilemez bir gurur. Bizler nasıl ki zamanında denizlere hükmettiysek, Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunları olarak bugün de yeniden inşallah deniz havacılığına böylesine bir stratejik girişle, insansız hava araçlarıyla girerek bir anlamda yeni bir dünyanın kapılarını aralamış olduk." ifadelerini kullandı.

İlk defa kısa pistli gemilerden bir SİHA'nın otomatik bir şekilde kalkıp indiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görev sayılabilecek faydalı yükle yaptığı uçuşla da ilk defa bir uçak gemisinden kalkan SİHA görev yapmış oldu. Bundan sonra diğer yaptığı görevlerle de inşallah tarih yazmaya devam edecek. Bugün hep birlikte önemli bir tarihin parçası olmuş oluyoruz. Bu ülkenin bir mühendis evladı olarak hepinize yürekten sevgilerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. İyi ki bu yolculukta, bu gemide sizlerle birlikteyiz. Yıllar önce bir notta şunu ifade etmiştim: 'Biz kürek işçileriyiz medeniyet gemimizin. Vira bismillah dendiği günden beridir bizim işimiz bu geminin küreklerini çekmek.' Bu geminin sizlerle birlikte küreklerini çekiyor olmak benim için en büyük mutluluk."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayraktar TB3 TCG Anadolu'da Başarılı Testler Geçirdi - Son Dakika

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