Bayraktaroğlu Berlin'de Resmi Temaslarda Bulundu

(BERLİN) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'in resmi davetlisi olarak bulunduğu Berlin'de askeri törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu ayrıca Almanya Savunma Bakanı Yardımcısı Sebastian Hartmann ile de bir araya geldi.