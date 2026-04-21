Bayraktaroğlu, İtalyan Komutanı Karşıladı

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello ile bir araya geldi.

TSK'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello'yu kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" ifadelerine yer verildi.