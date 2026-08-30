Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Namroush ile Ankara'da buluştu.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldiği belirtildi.
Kaynak: ANKA
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