Bayraktaroğlu'ndan Pakistan'a Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim ile telefonda görüşerek ikili ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı."