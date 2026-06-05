Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonla görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu'ndan Pakistan Genelkurmay Başkanı ile Görüşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?