Bayraktaroğlu'ndan Suudi Arabistan'a Telefon Görüşmesi

07.03.2026 18:20
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşıyla ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.

(ANKARA)- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

