Bayraktaroğlu, Sudan Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Sudan Genelkurmay Başkanı el-Atta ile resmi görüşme yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir el-Atta ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden el-Atta'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
Törende, iki ülkenin milli marşları çalınmasının ardından el-Atta, Onur Kıtası'nı selamladı.
Bayraktaroğlu ve el-Atta daha sonra basına kapalı görüştü.
Kaynak: AA
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