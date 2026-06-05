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Bayram Döneminde Ulaşımda Rekor

05.06.2026 10:55
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Bayram döneminde otoyol, köprü, tren ve hava yollarında büyük yolcu ve araç geçişi yaşandı.

6 Nisan 1920

1- Bayram döneminde otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"22-31 Mayıs'ta yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 5 milyon 745 bin 275 kişi kullandı"

"Söz konusu dönemde hava yolunda 51 bin 962 seferle 7 milyon 617 bin 934 yolcu taşındı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Milli Eğitim Bakanı Tekin, açık öğretimde kayıtlı tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısını açıkladı:

"2025-2026 eğitim öğretim yılında açık öğretim okullarında denetimli serbestlik kapsamında 856, tutuklu veya hükümlü statüsünde ise 73 bin 75 öğrenci kayıtlı"

Bakanlığımızca öğrencilerin okul terk riskinin azaltılması, devamsızlık ve eğitimden kopuş süreçlerinin önlenmesi ile risk altındaki öğrencilerin erken dönemde tespit edilerek desteklenmesi temel politika alanları arasında değerlendirilmektedir"

(Aykut Yılmaz/TBMM)

3- Ticaret Bakanı Bolat, piyasadaki fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini bildirdi:

"Fırsatçı girişimleri ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek, piyasa şeffaflığının artırılması, rekabet ortamının korunması, temel ihtiyaç maddelerine erişimin kolaylaştırılması için mevzuat çerçevesinde tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilmektedir"

(Kemal Karadağ/TBMM)

4- Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Gezer, Türkiye-Tanzanya ilişkilerini değerlendirdi:

"Tanzanya ile artan dış ticaret hacmimizin yanı sıra, Türk firmaları olarak Tanzanya'da altyapı ve üstyapı projelerinde aktif rol almakta, sadece ticari değil aynı zamanda ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir ortak olarak öne çıkmaktayız"

"Tanzanya halkı, ülkemizi ve halkımızı çok sevmektedir. Bunda tarihi Türk dizilerinin de etkisi büyüktür. Ayrıca, Tanzanya hükümetinin ülkemize karşı açık ve davetkar tutumu takdire şayandır. İşbirliğimizin önümüzdeki dönemlerde daha da artacağına inanıyoruz"

(Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- ERMENİSTAN TARİHİ YOL AYRIMINDA: Geleneksel yapıya dönüşü savunan muhalefet destek arayışında

Muhalefet seçimlere tek listeden girmek yerine ayrı ayrı yarışmayı tercih ediyor

Paşinyan'ın aksine muhalefet adayları ülkedeki daha geleneksel siyasi anlayışı temsil ediyor

(Gökhan Çeliker/Erivan)

6- Japonya ve Güney Kore'de geçen ay teknoloji rallisi jeopolitik riskleri geride bıraktı

Bu dönemde Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 28,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 11,4 değer kazandı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Konteyner navlun fiyatları spot piyasada Orta Doğu'daki savaşın başından beri yüzde 80 yükseldi

Drewry'nin konteyner navlun fiyatları için gösterge fiyatı temsil eden Dünya Konteyner Endeksi, 40'lık konteyner için 26 Şubat'taki 1899 dolar seviyesinden 4 Haziran itibarıyla 3 bin 433 dolara yükseldi

Böylece, Orta Doğu'daki savaşın 100'üncü günü yaklaşırken, navlun fiyatları yüzde 80 arttı

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

8- Nijerya, Türkiye ile madencilikte teknoloji transferi ve yatırım ortaklığı hedefliyor

Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake:

"İmzaladığımız mutabakat zaptı, madencilik yatırımı, teknoloji transferi, kapasite geliştirme, finansman, doğrudan yabancı yatırım ve çevresel sürdürülebilirlik gibi kapsamlı alanları kapsıyor"

"Türkiye madencilik sektörüne yatırım yapmakla ilgileniyor. Nijerya da madencilik sektöründe sorumlu yatırımlara kapılarını açmaya hazır ve istekli"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul) (Görüntülü)

9- YTÜ'de geliştirilen yeni asfalt daha düşük sıcaklıklara dayanıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sinan Yardım: "Daha düşük sıcaklıklarda da çatlamamasını sağlayabilmek üzere bir polyester reçine ürettik ve onun bu işteki katkısını ölçtük. Dielektrik yük kayıpları gibi birtakım tahribatsız yöntemlerle daha hızlı değerlendirebilir miyiz dedik ve bunda başarılı olduk. Daha düşük sıcaklık şartlarında asfaltımız kolay kolay bozulmayacak"

Öğretim Görevlisi Dr. Betül Değer Şitilbay: "Modifiye bitüm sayesinde malzemenin bakım ve onarım süreçlerini de uzatmış oluyorsunuz. Daha geç bakıma ihtiyaç duyuluyor. Bu aynı zamanda yolun kullanım ömrünü de uzatıyor. Dolayısıyla hem daha sürdürülebilir bir yol kaplaması haline geliyor hem de maliyet açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkıyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)???????

10- Elektronik atıklar "şehir madenciliğine" kaynak oluyor

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş:

"Özellikle alüminyum geri dönüşümü yaklaşık yüzde 95, çelik geri dönüşümü yaklaşık yüzde 60 ila 74 aralığında enerji tasarrufu sağlayabiliyor"

"Elektronik atıklar ise altın, gümüş, bakır, nadir toprak elementleri gibi kritik mineraller içeriyor. Bu nedenle elektronik atıklar artık şehir madenciliği kapsamında değerlendiriliyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Grafikli)

11- Atık sulardan güvenli sulama suyu ve gübre elde edilecek

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay:

"Amacımız suyun yeniden kullanım verimliliğini artırmak, kirleticileri uzaklaştırmak ve elde edilen suyun tarımda güvenli kullanımını sağlamak"

"Sudaki besin maddelerini de toplayarak tarımsal üretimde kullanılabilecek gübreye dönüştürüyoruz. Böylece hem suyu hem de gübreyi yeniden ekonomiye kazandırmış oluyoruz"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

12- FIFA Dünya Kupası, ilk kez 3 ülke ortaklığında düzenlenecek

2026 FIFA Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında gerçekleştirilecek ve böylece bu turnuvaya tarihte ilk kez üç ülke ev sahipliği yapacak

Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'i tek ev sahibi ülke tarafından gerçekleştirildi

Sadece 2002 yılındaki organizasyon Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi

(Fatih Erel/İstanbul)

13- Dünya Kupası tarihi: 2002

2002 FIFA Dünya Kupası, ilk kez Amerika ve Avrupa kıtalarının dışında Asya'da yapıldı

Türkiye, Güney Kore ile Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na 48 yıl aradan sonra ikinci kez katılma başarısı gösterirken aldığı dünya üçüncülüğüyle de tarihi bir başarıya imza attı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

14- Dünya Kupası tarihi: 2006

İtalya, 2006 yılında Almanya'da yapılan 18. Dünya Kupası'nı tarihinde 4. kez kazandı

Brezilyalı Ronaldo'nun turnuva tarihinin en golcü futbolcusu ünvanına eriştiği kupa, final maçında Materazzi'ye kafa atarak kırmızı kart gören Zidane'ın futbola vedasıyla akıllarda yer etti

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

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Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram Döneminde Ulaşımda Rekor - Son Dakika

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