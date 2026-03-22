Bayram Dönüşünde Antalya-Konya Yolunda Yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilinden dönenler, Antalya- Konya kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Bayram tatilinin son gününde dönüşe geçenler, Antalya-Konya kara yolunun Akseki- Seydişehir arasındaki bölümünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Murtiçi mevkisindeki çift şeritli yolda araç kuyrukları oluştu.
Yol güzergahında bulunan dinlenme tesislerinde de hareketlilik gözlendi. Elektrikli araç şarj istasyonlarında yoğunluk yaşandı.
Trafik ekipleri, karadan ve havadan denetimlerini sürdürürken, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.
