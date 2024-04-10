Bayram geleneği çocukların yüzünü güldürdü

Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda Ankara'nın tadını çıkardı

Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, alışveriş merkezlerine, tarihi mekanlara ve parklara akın etti. Bayramın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen ebeveynler, çocuklarıyla birlikte Kuğulu Parkı da ziyaret etti. Minik kız çocuğu ise özel olarak yazdığı şiiri okudu. Depremzede aile ise bayram için Ankara'yı tercih etti ve Kuğulu Park'ta eğlenceli bir gün geçirdi.