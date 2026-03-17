Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz
17.03.2026 09:27
Ramazan Bayramı öncesi Borsa İstanbul’da işlem yapacak yatırımcılar için takas süresi uyarısı yapıldı. T+2 sistemi nedeniyle hisse ve fon satışlarında paranın hesaba geçişi bayram sonrasına sarkabilir. Dolayısıyla yarın satış yapan bir yatırımcı parasını ancak 23 Mart Pazartesi alabilecek.

Borsa İstanbul’da hisse senedi ve yatırım fonu işlemlerinde uygulanan T+2 takas sistemi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yatırımcıların nakit akışını doğrudan etkileyecek. 18 Mart 2026 Çarşamba günü (yarın) satış yapan yatırımcılar, paralarını ancak tatil sonrasındaki 23 Mart Pazartesi günü hesaplarında görebilecek.

BUGÜN SON GÜN

Nakit ihtiyacı olan yatırımcılar için kritik eşik bugüne işaret ediyor. Hisse ve fon satışını bugün gerçekleştirenler, 19 Mart Perşembe günü paralarını alabilecek. Ancak çarşamba veya perşembe günü yapılan satışların ödemeleri bayram tatili nedeniyle 23 Mart Pazartesi gününe kalacak.

BORSA BAYRAMDA KAPALI OLACAK

Borsa İstanbul, bayram nedeniyle Ramazan Bayramı arifesine denk gelen perşembe günü yarım gün işlem gördükten sonra tatil sürecine girecek ve pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Bu süreçte takas işlemleri de gerçekleşmeyeceği için yatırımcıların planlamalarını buna göre yapması önem taşıyor.

