Bayram Öncesi Otobüs Biletlerine Zam

17.04.2026 12:09
Kurban Bayramı ve yaz sezonu öncesi otobüs biletlerine %20'ye varan zam yapılabilir.

(ANKARA) - Haber:  Olcay AYDİLEK

Şehirlerarası otobüs biletlerine, Kurban Bayramı ve yaz sezonu zammı göründü. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram öncesinde bilet fiyatlarında yüzde 20 artış olabileceğini söyledi. Yıldırım, Türkiye'de 360 dolayında otobüs firması bulunduğunu, bunlardan bazılarının ikramları kaldırmayı planladığını vurguladı.

TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, otobüs firmalarının 4 ayda bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bilet fiyatlarıyla ilgili bildirim listesi aldığını, bildirilen fiyatların 4 ay geçerli olduğunu söyledi. Yıldırım, 4 ayı dolacak firmaların, Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası yolcu biletlerine, zam yapabileceğini belirterek, "Kurban Bayramı ve yaz sezonu geliyor. Şehirlerarası yolcu bilet fiyatlarında yüzde 20 artış olabilir" diye konuştu.

Yıldırım, Ankara-İstanbul arası gidiş-dönüş bilet fiyatlarının bin 600 ile 2 bin TL arasında değiştiğini vurguladı. Buna göre, yeni bir zamla bilet fiyatı, gidiş-dönüş 2 bin 400 TL'yi görecek.

İkramlar kalkıyor mu?

Yılmaz, Türkiye'de 360 dolayında otobüs firması bulunduğunu, bunlardan bazılarının ikramları kaldırmayı planladığını söyledi. Yılmaz, "İkram olmayacak, sadece su ve içeçecek olacak. Böyle bir düşünceleri var. Elbette, firmadan firmaya bu konuda izlenecek uygulama değişiklik gösterecektir" dedi.

Yıldırım, ABD-İsrail-İran savaşının petrol ve akaryakıt fiyatlarını artırdığını hatırlatarak, "Akaryakıt fiyatlarındaki artış firmaların maliyetlerini artırdı. Firmalar da maliyet artışına karşı bazı önlemler almaya çalışıyor" diye konuştu.

Mustafa Yıldırım, otobüslerin bakım onarımının zamanında yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bazıları yaptırıyor, bazıları ise yaptıramıyor" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
