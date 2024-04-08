Bayram öncesi şeker ve çikolataya yoğun talep
GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramların vazgeçilmezi olan şeker, lokum ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı.
Bayramların vazgeçilmez bir bütünü olan şekerler tezgahta yerini aldı. Kentte her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram şekerine talep yoğun. Birbirinden farklı renkleri ve tatları oluşturan şeker ve lokum tezgahlarda alıcılarını bekliyor. Elmacı Pazarında bayram şekeri satan esnaf Mehmet Çiloğlan, her yıl olduğu gibi bu yılda bayram şekerine talebin yoğun olduğunu söyledi.
"Çocukları sevindirmek için satıyoruz"
Vatandaşların bayram şekerine yoğun talep gösterdiğini anlatan Çiloğlan, "Ramazan'ınız mübarek olsun. Bayram şekerlerimizi açtık taze taze tezgahta. Vatandaşlar bayram da ikram etmek için alıyorlar. Çocukları sevindirmek için satıyoruz. Talep çok şükür iyi. Vatandaşlar yoğun bir şekilde alıyor. Fiyatalar kalitesine göre değişiyor. 120 - 180 arasında değişen bir fiyat listemiz mevcuttur" dedi.
"Torunlarımıza ikram etmek için şeker alışverişine çıktık"
Bayram şekeri alışverişi yapan müşteri Zülal Tekin, "Gelen misafirlerimize, torunlarımıza ikram etmek için şeker alışverişine çıktık. Herkesin Ramazan Bayram'ını kutluyorum" diye konuştu.
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