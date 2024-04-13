Bayram Tatilinde 55 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 7 gününde toplan 4 bin 370 trafik kazasının meydana geldiğini, 55 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca "Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, resmi X hesabından bayram tatilinin ilk 7 gününde trafik yoğunluğuyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Bakanlığımız tarafından yayımlanan 'Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki Trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Ankara ve İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.
Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.
"BAYRAM TATİLİNİN İLK 7 GÜNÜNDE TOPLAM 4 BİN 370 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. 55 VATANDAŞIMIZ MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ. 7 BİN 331 VATANDAŞIMIZ İSE YARALANDI"
Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı; lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde; 664 trafik kazası meydana geldi. 349 bin 174 araç denetlendi. 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin llk 7 gününde toplam (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma); 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
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