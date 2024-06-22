Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin yedinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişinin, bayram tatilinin başladığı günden bu yana ise toplam 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya, yapılan denetimler ve meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü belirten Yerlikaya, kontrollerin 24 saat esasına göre devam ettiğini kaydetti. Tatilin yedinci gününde 13 kişinin trafik kazalarında öldüğünü, 597 trafik kazası meydana geldiğini, toplam bin 7 kişinin yaralandığını aktardı.

22.06.2024 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı tatilinde yapılan denetimler ve meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

9 günlük bayram tatilinin sonuna yaklaşılıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da tatil beldelerinden ya da memleketlerinden ayrılarak ikamet ettikleri kentlere dönmek için yola koyuldu. Otoyollarda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik adeta felç oldu. Bunu yanı sıra yaralanma ve ölümlü yüzlerce kaza meydana geldi.

7 GÜNDE MEYDANA GELEN KAZALARDA 62 CAN KAYBI

Bayram tatili başladığından bu yana geçen 7 günde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 bin 690 kişinin de yaralandığını duyurdu. Tatilin 7'nci gününde 13 kişinin trafik kazalarında öldü. 597 trafik kazası meydana gelirken toplam bin 7 kişi ise yaralandı.

BİNLERCE ARACA İŞLEM YAPILDI

406 bin 165 aracın denetlendiğini, 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 21 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." uyarısında bulundu.

KONTROLLER 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR.

Bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğü öğrenilirken kontrollerin 24 saat esasına göre devam ettiğini ifade edildi.

Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, trafik, Tatil, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kadir Sahin: Bayram tatili öncesinde ki haftanın bilançosunu da açıklayın. Bir fark varmı yokmu görelim. Neden sadece bayram tatilinde ki kazalar dikkat çekiyor. 5 0 Yanıtla

10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
19:39 Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
22:44 İstanbul’da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi İstanbul'da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 11:09:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement