Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı tatilinde yapılan denetimler ve meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

9 günlük bayram tatilinin sonuna yaklaşılıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da tatil beldelerinden ya da memleketlerinden ayrılarak ikamet ettikleri kentlere dönmek için yola koyuldu. Otoyollarda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik adeta felç oldu. Bunu yanı sıra yaralanma ve ölümlü yüzlerce kaza meydana geldi.

7 GÜNDE MEYDANA GELEN KAZALARDA 62 CAN KAYBI

Bayram tatili başladığından bu yana geçen 7 günde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 bin 690 kişinin de yaralandığını duyurdu. Tatilin 7'nci gününde 13 kişinin trafik kazalarında öldü. 597 trafik kazası meydana gelirken toplam bin 7 kişi ise yaralandı.

BİNLERCE ARACA İŞLEM YAPILDI

406 bin 165 aracın denetlendiğini, 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 21 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." uyarısında bulundu.

KONTROLLER 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR.

Bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğü öğrenilirken kontrollerin 24 saat esasına göre devam ettiğini ifade edildi.