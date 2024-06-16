Bayram tatilinde 852 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Bayram tatilinde 852 trafik kazası meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 421 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve emniyet önlemlerini ihmal etmemeye çağırdı.

16.06.2024 09:35
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde; 852 trafik kazası meydana geldiğini, 407 bin 731 aracın denetlendiğini, 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, meydana gelen trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerelikaya, paylaşımında, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır" dedi.

Kaynak: ANKA

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