Bayram tatilinde Polonezköy'deki hayvanat bahçesinde keyifli bir gün - Son Dakika
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Bayram tatilinde Polonezköy'deki hayvanat bahçesinde keyifli bir gün

Bayram tatilinde Polonezköy\'deki hayvanat bahçesinde keyifli bir gün

Bayram tatilinde Polonezköy'deki hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Geniş bir alana yayılan hayvanat bahçesinde birçok hayvanı yakından görme şansı bulan vatandaşlar, hayvanları besleyip fotoğraf çektirdi. Zürafalar, piton yılanı ve flamingolar en çok ilgi gören hayvanlar arasındaydı. Ziyaretçiler, hayvanlarla yakın temas kurmanın keyfini çıkardı ve çocuklar da hayvanları çok sevdiklerini ifade etti.

12.04.2024 18:11  Güncelleme: 18:12
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Bayram tatilinde Polonezköy'deki hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Geniş bir alana yayılan hayvanat bahçesinde birçoğu serbestçe dolaşan hayvanları yakından görme şansı bulan vatandaşlar, geyik, keçi, alpaka ve deve kuşlarını elleriyle besleyip, ata bindi. Vatandaşlar yılan, maymun ve papağan gibi hayvanları omuzlarına alarak fotoğraf çektirdi.

Hayvanat bahçesinde en büyük ilgiyi, Afrika'dan getirilen Huysuz, Şakir ve Neriman adlı zürafalar ile Danyal adlı piton yılanı gördü.

Yapay göletlerdeki flamingo, kuğu, pelikan ve leylekler, hayvanat bahçesinde fotoğraf çekenlere görsel şölen yaşattı.

Ailesiyle hayvanat bahçesine gelen Yiğit Şengöz, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Zebra, maymun ve bir sürü hayvan gördük. Hayvanlar çeşit çeşit, hepsi çok güzeldi. Hayvanları çok seviyoruz. En çok hoşuma giden maymun oldu." dedi.

Çocuklarıyla bahçeyi dolaşan Serap Yalçın, "Çok merak ediyorduk, çocuklar için geldik. Çok güzel, her türlü hayvan var. Çocuklar çok beğendiler, özellikle keçileri çok sevdiler, kendileri beslediler." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla bir deveyi besleyen Yunus Emre Bilgen de burada hayvanların insanlara daha yakın olduğunu belirterek, "Keçilerin yanında dolaşabiliyoruz. Yanımızda gezen hayvanlar var. Yem verebiliyoruz, sevebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvanlarla yakın temas kurduklarını kaydeden Bilgen, "Yılanı beslemiyoruz, akşama kadar yılanlarla uğraşıyoruz zaten. Keçiler üstümüze atladı, bütün yemimizi aldılar. İnsan doğayla iç içe olunca tamamlanıyor. Hepsini seviyorum ama flamingoları daha çok seviyorum." yorumunda bulundu.

Oğlu ve okul arkadaşlarıyla hayvanat bahçesine geldiklerini ifade eden Özlem Aktaş ise "İlk defa geldik. Gördüğüm kadarıyla çocuklar bayağı eğleniyorlar. Hayvanların böyle doğal ortamda insanlarla birlikte geziniyor olması değişik geldi, o yüzden çok hoş." dedi.

Nuran Biçer de ilk kez bir makak maymununa dokunduğunu dile getirerek, "Damadım, kızım ve torunumla geldik. Hayvanat bahçesi çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

Polonezköy, Afrika, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram tatilinde Polonezköy'deki hayvanat bahçesinde keyifli bir gün - Son Dakika

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