Bayram Tatilinden Dönen Öğretmen Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bayram Tatilinden Dönen Öğretmen Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düzceli öğretmen Özgür Yıldız ve ailesi, bayram tatili dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Cenazeleri, Düzce'de düzenlenen törenle defnedildi.

06.04.2025 17:27
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Bayram tatilinden dönen öğretmen aile son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE - 9 günlük bayram tatilinde Umman'a tatile gidip dönüş esnasında Kuzey Marmara otoyolunda tıra arkadan çarpan Düzceli öğretmen aile son yolculuğuna uğurlandı.

Bayram tatili sebebi ile Düzce'den Özgür Yıldız, Ayşen Yıldız Tanberk ve Sadi Tanberk ile Zonguldaklı Vahide Kalyoncu Umman'a tatile gitti. Umman'dan uçakla İstanbul Havaalanına gelen arkadaş grubu 5 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde havaalanında ki işlemlerini bitiren arkadaş grubu 67 SF 722 plakalı otomobil ile Düzce'ye doğru yola çıktı. Kuzey Marmara otoyolu Kurnaköy gişeler mevkiinde otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde Coğrafya öğretmeni Özgür Yıldız, Alaplı İMKB lisesinde Yiyecek içecek öğretmeni Vahide Kalyoncu, Öğretmenlikten emekli Sadi Tanberk ve Ayşen Yıldız Tanberk hayatını kaybetti. Düzceli öğretmen aile için Konuralp Merkez Camiinde cenaze programı düzenlendi. Özgür Yıldız, Sadi Tanberk, Ayşen Yıldız Tanberk'in cenazeleri Konuralp Merkez Camiinde yan yana getirildi. Cenazeye Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, il protokolü ve sevenleri katıldı. İlk olarak Sadi Tanberk'in ardından Ayşen Yıldız Tanberk'in ve Özgür Yıldız'ın cenaze namazları kılındı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler Konuralp Aile mezarlığına defin edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bayram Tatilinden Dönen Öğretmen Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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