Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı

19.03.2026 17:34
Bitlis'te bayram nedeniyle trafik denetimleri artırıldı, sürücülere güvenlik uyarıları yapıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Kemerini Tak Bayram Sensiz Olmaz" mottosuyla trafik denetimi yaptı.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

Arıcılık mevkisindeki kontrol noktasında denetim yapan ekipler, sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı, kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunarak broşür dağıttı, çocuklara da düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, basın mensuplarına, bayramda vatandaşların trafikte oluşturduğu yoğunluk nedeniyle denetimleri artırdıklarını söyledi.

Bu yıl 56 ekip ve 137 personelle her gün görev aldıklarını belirten Altuntaş, şunları kaydetti:

"Amacımız vatandaşlarımızın gidecekleri yere güvenli şekilde gitmelerini sağlamak. İçişleri Bakanlığımızın 'kemerini tak bayram sensiz olmaz', 'Hızını düşür bayram sensiz olmaz', 'Yola odaklan bayram sensiz olmaz' mottoları var. Bunları vatandaşlarımıza broşür halinde dağıtarak bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Amacımız onlarsız bayram olmayacağını onlara anlatmak. Bunu yaparken de özellikle kemer konusunu gündeme getiriyoruz. Çünkü kaza meydana geldiğinde kemer vatandaşlarımızın hayatta kalmasının en büyük nedenlerinden biridir."

Denetimlerde özellikle küçük çocuklara boyama kitabı dağıtarak trafik kültürü oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Altuntaş, vatandaşların çoğunun emniyet kemeri takmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arife gününden bayramın son gününe kadar denetimlerin devam edeceğini bildiren Altuntaş, "Vatandaşlarımızdan kemerlerini takmalarını, seyir halindeyken cep telefonlarını kullanmamalarını ve yola odaklanmalarını istiyoruz. Tek can kaybı bile çok önemlidir. Trafikte sıfır can kaybı için canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

İlde yapay zeka destekli 4 radar cihazının bulunduğunu kaydeden Altuntaş, özellikle hız nedeniyle kazaların meydana geldiği yerlerde bunları kullandıklarını aktardı.

İl genelinde 250 kilometreyi aşan bir sorumluluk alanlarının bulunduğunu dile getiren Altuntaş, "Bu alanda vatandaşlarımızın kurallara uyması için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm radar araçlarımız resmi. Kesinlikle tabelamızı koyarak tuzak algısını oluşturmadan denetimleri yapıyoruz. Kesinlikle vatandaşlarımızı cezalandırmak gibi bir niyetimiz yok. Bayramda vatandaşlarımızın sağ salim gidecekleri yere ulaşarak sevdiklerine kavuşmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

