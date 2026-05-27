Bayram Ziyaretleriyle Mezarlıklar Şenlendi

Diyarbakır ve Bingöl'de, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara giden vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Diyarbakır'da bayram namazının ardından vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına ziyarette bulundu.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce kaybettiği oğlunun mezarını ziyarete gelen Mehmet İnci, her bayram namazının ardından mezarlığa geldiğini söyledi.

İnci, "Genç yaşta kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Her bayram geliyorum, kendisini bayramsız bırakmıyorum. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin." dedi.

Yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Ramazan Kalkan da her bayram mezarlık ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bayram namazının ardından gelip onların da bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde de vatandaşlar, bayram namazının ardından mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, dua etti.

Ziyaretler nedeniyle mezarlıkların yol güzergahlarında araç yoğunluğu gözlemlendi.

Trafik polis ekipleri, mezarlıkların çevrelerinde ulaşımın aksamaması için önlem aldı.