Bayramda 2,5 Milyon EDS Sorgulandı

Kurban Bayramı tatilinde radar, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve hız koridorlarına ilişkin bilgilerin öğrenilmesi için Hayat 112 Acil Mobil uygulaması üzerinden 2 milyon 528 bin 442 sorgulama yapıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca, ihbarların tek bir çatı altında dijital ortamda toplanması için HAYAT 112 Acil mobil ihbar uygulaması hizmete sunuldu.

Bakanlığın yerli ve milli imkanlarla oluşturduğu uygulama, Google Play ve Apple Store'dan yaklaşık yarım milyon kez indirildi. e-Devlet üzerinden giriş yapılan uygulama, dijital dilekçe niteliği taşıyor.

Uygulama içerisinde acil sağlık yardımı alınması için "ilk yardım", toplum düzeni ve güvenliği için "asayiş", afet durumları için, "AFAD", eğitimcilere özel çağrı için "okul acil", kadınların güvenliği için "KADES", "sahipsiz sokak hayvanları ihbar", tanık olunan uyuşturucu olaylarına ilişkin ihbarları ve şüpheli durumların bildirilmesi için "UYUMA", trafik kazaları için "trafik kazası ihbar", orman ve bina içi olmak üzere "yangın ihbar", "diğer ihbarlar", "112 arama" modülleri bulunuyor.

Kullanıcılar, uygulamanın "araçlar" menüsü içerisinde yer alan "RADAR+" bölümündeki haritadan seyahat edecekleri güzergahta kaç radar olduğunu ve kaç trafik denetim noktasından geçebileceğini yola çıkmadan önce bilebiliyor. Bu hizmetle, sürücüleri kurallara uymaya teşvik ederek kazaların önlenmesi amaçlanıyor.

Uygulama sayesinde vatandaşlar, sesli, fotoğraflı ve 10 saniyelik videolarla ihbarda da bulunabiliyor.

EDS ve radar denetimleri artırıldı

Bu yılki 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 61 ildeki 520 EDS ile 21 bin 682 kilometrelik güzergahta ortalama hız denetimi yapıldı. Ayrıca 1581 mobil radar ile denetimler gerçekleştirildi.

"Tuzak radar" uygulaması yapılmaması amacıyla radar, EDS ve hız koridorlarına ilişkin bilgilerin Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması üzerinden öğrenilmesine imkan sağlandı. Bu kapsamda 23-31 Mayıs tarihlerinde uygulama üzerinden 2 milyon 528 bin 442 sorgulama yapıldı.

Bayram tatilinde alınan tedbirler

Öte yandan, trafik kazaları ile can kayıplarının önlenmesi için planlanan trafik tedbirleri 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 11 gün süreyle uygulandı.

Bu kapsamda 334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Bunlardan 66 bin 481'i trafik tedbirleri kapsamında görev yaptı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve şoförlerine yönelik denetimler de artırıldı. Bu çerçevede 1238 kolluk personeli, "gizli yolcu" olarak otobüslerde denetim yaptı.

Sürücü ve yolcularda emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla şehirler arası otobüs terminallerinde uyarı anonsları yapıldı. Terminal çıkışları ile güzergahlarda otobüs ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri bilgilendirme ve denetimlerine ağırlık verildi.

Havadan denetimler için 9 ilde 108 saat helikopter, 81 ilde ise 5 bin 828 saat dron ile trafik denetimi uygulandı.

Ülke genelinde alınan trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi için polis ve jandarma müfettişleri ile trafik başkanlıklarından sıralı amirlerin yer aldığı heyetler görevlendirildi.

Bazı araçlara trafik kısıtlaması getirildi

Bayram tatili ve sonrasında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde tur taşımacılığı yapan otobüslere de belirli şartlar dahilinde tarifeli yolcu taşımacılığı yetkisi verildi.

Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçların 23-31 Mayıs tarihlerinde trafiğe çıkmasına izin verilmedi.

Kurban Bayramı tatilinin sonunda İstanbul ve Ankara yönlerinde araç trafiğinin yoğunlaşacağı değerlendirilerek, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar bazı kara yolu güzergahlarında kamyon ve çekici cinsi araçlara kısıtlama getirildi.

Kaza yerinde 70 kişi hayatını kaybetti

Alınan tedbirler kapsamında, 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinin 2016, 2018, 2021, 2023 ve 2024 yıllarındaki ortalamasına göre, bu yılki Kurban Bayramında ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1 azalma görüldü. Kaza yeri can kaybında ise yüzde 34,3 azalma gerçekleşti.

Söz konusu yıllardaki 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinde günlük ortalama kaza yeri can kaybı 11,8 kişi olurken, bu seneki Kurban Bayramı tatilinde bu sayı 7,8 kişi olarak kayıtlara geçti.

Aynı yıllardaki bayram tatillerinde kaza yerinde hayatını kaybedenlerin ortalaması 106,6 kişi olurken, 2026 yılı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kaza yerinde toplam 70 kişi hayatını kaybetti.

Bu yıl Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yürütülen bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin sayısı, 2024'teki 9 günlük Kurban Bayramı tatiline göre yüzde 22 arttı. Denetimler sonucunda uygulanan idari işlem sayısı ise yüzde 51 azaldı.