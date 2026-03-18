Bayramda 45 Bin Personel ile Trafik Denetimi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet bayram süresince 45 bin694 personelle trafik denetimleri yapacak ve önlemler alacak.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, "10 bin 867 ekip devriye ve toplamda 45 bin 694 personel ile bayram süresince trafik tedbirlerinde yer almış olacağız. Bayram süresince 9 ilde helikopter ile 81 ilde dron ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek" dedi.

Ramazan Bayramı öncesi Ankara- Konya Otoyolu'nda yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Buradaki denetim noktasında konuşan, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 11 Mart 2026 tarihinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla 81 il valiliğine 'Bayram Tedbirleri Genelgesi' gönderildiğini hatırlatarak, "Öncelikle 'bayram sensiz olmaz' mottosuyla hazırladığımız değişik afiş ve billboardlar şehirlerde halkın yoğun olarak bulunduğu kesimlere asıldı ve vatandaşlarımız bu çerçevede bilgilendirilmeye çalışılıyor. Bununla beraber kazaların yoğun olduğu 16 il ve 20 güzergahta kazaları önlemek amacıyla ekstra tedbirler alındı. Bununla beraber 19-23 Mart tarihleri arasında karayoluna özellik taşıma izin belgesiyle çıkabilen araçların karayoluna çıkışı kısıtlandı. Yine 21 Mart saat 16.00'dan 23 Mart saat 01.00'a kadar özellikle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçişi kısıtlandı. Yine bayram tedbirleri kapsamında özellikle vatandaşlarımızın bayram süresince yoğun olarak bulunacakları mezarlık, AVM veya diğer kesimlerde ilave tedbirler alındı. Yine şehirler arası otobüslerin yoğunluğu dikkate alınarak 13- 29 Mart tarihleri arasında D2 yetki belgesine sahip otobüsler ile de tarifeli yolcu taşımacılığı yapılması yönünde Ulaştırma Bakanlığımızın aldığı karar çerçevesinde ekstra seferlerle otobüs seferleri desteklendi. Yine otobüs seferlerinin daha güvenli bir şekilde devam edebilmesi için özellikle sabah saatlerinde otobüs şoförlerine yönelik onların dinlenmesine yönelik araç dışına davet etmek marifetiyle denetim tedbirlerimiz olacak. Bununla birlikte şehirler arası otobüs terminallerinde vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla anons sistemleriyle emniyet kemerinin önemi anlatılacak" ifadelerini kullandı.

'UYGULAMA İLE KAÇ ADET DENETİM GERÇEKLEŞECEĞİNİ SORGULAYABİLİRLER'

Aydın, bayram denetimlerinin 13 Mart itibarıyla başladığını belirterek, "Hem okulların ara tatile girmesi hem de bayram tatilinin devamında idrak edilecek olmasıyla beraber 13-23 Mart arasında 11 gün süreyle ülke genelinde trafik tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu çerçevede 10 bin 867 ekip devriye ve toplamda 45 bin 694 personel ile bayram süresince trafik tedbirlerinde yer almış olacağız. Bayram süresince 9 ilde helikopter ile 81 ilde dron ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek. Bunun dışında merkezden 75 tane polis başmüfettişi marifeti ile illerimizde alınan tedbirler yerinde incelenecek ve yine Trafik Başkanlığımızın 14 ekibi farklı tarihlerde tedbirlerin kontrolü maksadıyla güzergahtaki illerde bulunacaklar. Yine otobüs kazaları çok ince bir çizgimiz bu noktada bayram tatili süresince 896 personel de 1194 otobüs seferinde yolcu olarak sivil görevli polislerimiz seyahat edecekler. Otobüslerin kural ihlalleri gerçekleştirmemeleri gerçekleştirilmesi durumunda da hem sürücülerin hem de yolcuların bilinçlendirilmesi çalışmaları devam edecek. Ben bu noktada özellikle vatandaşlarımız gidecekleri güzergahlarda denetim noktalarını zaman zaman merak ediyorlar. İçişleri Bakanlığımızın web sayfasında yer alan bir uygulama ile gidilecek güzergah üzerinde toplamda kaç adet denetim gerçekleşeceğini sorgulayabilirler. Bu da aslında bizim yaptığımız denetimleri özellikle bir ceza yazmak olarak değil de vatandaşlarımızın daha bilinçlenmesi, kurala uygun hareket etmesi, bekleme davranışı sebebiyle denetimleri gerçekleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Seyahat edecek tüm şoförlerimizin, yolcularımızın bayram süresi boyunca huzurlu, güvenli bir şekilde memleketlerine gidip dönmeleri canı gönülden temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 19:24:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.